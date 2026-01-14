मक्के के खेत में छुपाकर रखा था गांजा, पुलिस ने मारा छापा, 620 किलोग्राम गांजा बरामद

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Jan, 2026 07:06 PM
पुलिस अधीक्षक(एसपी) शरथ आर एस ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बीरपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत शुभंकरपुर गांव के वार्ड -10 में मोहम्मद अनिसुर रहमान के मक्के की खेत में फसल के बीचों बीच जमीन के अंदर प्रचुर मात्रा में गांजा छिपाकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी सूचना के आधार पर बीरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम ने प्राप्त सूचना के स्थान पर छापेमारी की तो वहां से प्लास्टिक के बीस बोरों में बंद 620 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है।
एसपी ने कहा कि बरामद गांजा बाद इस मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में अज्ञात लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी संख्या 16/2026 दर्ज कर ली गई है।