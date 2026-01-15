Main Menu

  • VIDEO: सामूहिक दु/ष्कर्म केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी जुनैद और इरफान पकड़े गए...

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Jan, 2026 03:51 PM

#BiharPolice #BiharCrime #IGVivekananda #kidnapping #Biharpolitical #Criminalarrested Bihar crime news: पुर्णिया गैंगरेप (Purnia gang rape) की घटना पर पुलिस (Bihar police) गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए कड़ी कार्रवाई में जुटी है। आईजी...

Bihar crime news: पुर्णिया गैंगरेप (Purnia gang rape) की घटना पर पुलिस (Bihar police) गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए कड़ी कार्रवाई में जुटी है। आईजी डॉ.विवेकानंद (IG Dr. Vivekananda) ने बताया कि यह वारदात पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग हैं और इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी।

