बिहार कारा एवं सुधार सेवाएं, गृह विभाग को दिल्ली में SKOCH Award से किया गया सम्मानित

Bihar News: नई दिल्ली में आयोजित 105 वें SKOCH Summit, Governing Viksit Bharat कार्यक्रम में बिहार राज्य की काराओं में बंदियों के Digital Literacy एवं Prisoner Rehabilitation के क्षेत्र में कारा एवं सुधार सेवाएं, गृह विभाग द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य हेतु कारा एवं सुधार सेवाएं को SKOCH Award से सम्मानित किया गया।



अवॉर्ड समारोह में गृह सचिव, बिहार-सह-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं प्रणव कुमार, भा.प्र.से को SKOCH Award प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कारा निरीक्षणालाय से बंदी कल्याण पदाधिकारी विनोद कुमार प्रभास्कर एवं प्रोबेशन पदाधिकारी ज्योत्स्ना सिंह उपस्थित थीं।



गौरतलब है कि समाज में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग एवं उससे जुड़े रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए राज्य के विभिन्न काराओं में बंदियों के कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु कंप्यूटर लैब अधिष्ठापित किये गए हैं एवं बंदियों को NILIT के माध्यम से विभिन्न कंप्यूटर कोर्स करा कर प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं, जिससे बंदियों को कारा मुक्ति के पश्चात कंप्यूटर से जुड़े रोजगार प्राप्त करने में सहायता होगी एवं वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे।