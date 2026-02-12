Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भीषण सड़क हादसा! ब्रेजा कार ने बाइक सवार जीजा-साले को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक

भीषण सड़क हादसा! ब्रेजा कार ने बाइक सवार जीजा-साले को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक

Edited By Harman, Updated: 12 Feb, 2026 01:27 PM

patna road accident one died and one injured

पटना : बिहार की पटना सिटी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां ब्रेजा कार और एक बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। हादसे का भयानक मंजर देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

पटना : बिहार की पटना सिटी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां ब्रेजा कार और एक बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। हादसे का भयानक मंजर देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

ब्रेजा कार और एक बाइक के बीच आमने-सामने की  भिड़ंत

मिली जानकारी के अनुसार, नौबतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेचौल गांव के पास NH-131G बिहटा-सरमेरा पथ की है। मृतक की पहचान नौबतपुर निवासी बिंदेश्वरी ठाकुर के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक की पहचान निजामपुर, नौबतपुर निवासी हिमांशु कुमार के रूप में हुई है। यहां ब्रेजा कार और एक बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक सवार दोनों युवक हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरे। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

इधर दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आनन-फानन में एम्बुलेंस के जरिए दोनों को नौबतपुर रेफरल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुँचते ही चिकित्सकों ने बिंदेश्वरी ठाकुर को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद पटना एम्स (AIIMS) रेफर कर दिया गया। मृतक बिंदेश्वरी ठाकुर और घायल हिमांशु कुमार आपस में जीजा-साला थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई है और गांव में मातम पसर गया है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची। नौबतपुर थाना प्रभारी मंजीत ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!