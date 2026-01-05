Main Menu

Samastipur: टिकट चेक कराओ... बागमती एक्सप्रेस में फर्जी टीटीई अवैध वसूली करता धराया; ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

Samastipur News: बिहार मे समस्तीपुर -बरौनी रेल खंड के उजियारपुर रेलवे स्टेशन के पास रविवार शाम को ट्रेन मे यात्रियों से अवैध वसूली कर रहे एक फर्जी टिकट परीक्षक (TTE) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

समस्तीपुर रेल थाना के थानाध्यक्ष बीरबल राय ने  बताया कि बेगूसराय जिले के तेधड़ा निवासी हर्षवर्धन भारद्वाज उफर् चुलबुल ट्रेन संख्या 12578 बागमती एक्सप्रेस ट्रेन मे फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से टिकट चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था, तभी रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों को उसकी हरकतों पर शक हुआ तो उन्होंने मुख्य टिकट निरीक्षक से शिकायत की। उसी समय मौके पर मुख्य टिकट निरीक्षक टूनटून राय की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।  

इस सम्बंध मे समस्तीपुर रेल मंडल के टाईगर दस्ता के मुख्य टिकट निरीक्षक टूनटून राय ने गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। 

