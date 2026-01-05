सारण में थाने के पास के मंदिर से 50 लाख की अष्टधातु प्रतिमाएं गायब, जांच में जुटी पुलिस

सारण: बिहार में सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र में रविवार देर रात चोरों ने थाना परिसर के समीप स्थित एक मंदिर से श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण की अष्टधातु की प्रतिमायें चोरी कर लीं, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

गर्भगृह में स्थापित अष्टधातु की प्रतिमायें गायब

घटना की जानकारी सोमवार सुबह उस समय हुई, जब मंदिर के पुजारी पूजा- अर्चना के लिये मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और गर्भगृह में स्थापित अष्टधातु की प्रतिमायें गायब हैं। इसके बाद पुजारी ने तुरंत मशरक थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मशरक के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) संजय कुमार सुधांशु पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिये हैं, जिससे अपराधियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि चोरी की इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर रोष और चिंता का माहौल है, वहीं पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।