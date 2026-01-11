ठंड का कहर: सारण में शख्स की मौत, मंदिर के पास इस हालत में मिला शव

Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Jan, 2026 02:41 PM
Saran News: बिहार में सारण जिले के सोनपुर थाना की पुलिस ने शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। वहीं, शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि संकटमोचन मंदिर के समीप से गुजर रहे राहगीरों ने एक शव को देख कर इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया। पहचान नहीं होने पर उसे पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि शव को अगले 72 घंटा तक सुरक्षित रखने और सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। सूत्र संभावना जता रहे हैं की ठंड लगने से उक्त व्यक्ति की मौत हुई है।