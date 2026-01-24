Crime: घर से शौच के लिए निकला था युवक... रास्ते में बदमाशों ने उतार दिया मौत के घाट, अब पुलिस मौत की वजह तलाशने में जुटी

Edited By Harman, Updated: 24 Jan, 2026 03:36 PM
Bihar Crime News : बिहार में सारण जिले के सहाजीतपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात शौच करने गये एक व्यक्ति की अपराधियों ने हत्या कर दी है।
पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि धवरी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद (25) बीते रात शौच करने के लिये अपने घर से बाहर निकला था, जो देर रात तक घर लौट कर नहीं आया और उसका मोबाइल फोन भी परिजनों ने बंद पाया। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी।
इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त युवक की खोज करने पर उसे गांव में एक निर्जन स्थान पर घायल देख कर इलाज के लिये नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं घटना की सूचना मिलने पर एकमा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच करने के साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कर आवश्यक कारर्वाई प्रारंभ करें।