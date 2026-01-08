घने कोहरे ने निगली 2 जिंदगियां, बाइक-ट्रक टक्कर में गई दो भाइयों की जान, परिवारों में मची हाहाकार।। Sasaram Road Accident

Bihar Road Accident News: बिहार के सासाराम में घने कोहरे के बीच ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक ममेरे फुफेरे भाई थे। वहीं इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरा सदमा दे दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार सुबह सासाराम के कछवा थाना क्षेत्र के दनवार रोड की है। मृतक दोनों युवक पप्पू कुमार और सरोज कुमार है। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर सुबह-सुबह घने कुहासे के बीच बालू घाट में काम करने जा रहे थे। इस दौरान धुंध और कुहासे के कारण उनकी बाइक की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में मौके पर ही दोनों भाइयों की जान चली गई। इस घटना से दोनों परिवारों में मातम छा गया। परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।

