6 दिन तक कहां गायब रहे SBI के सहायक मैनेजर...अब पुलिस ने ढूंढा तो खुला बड़ा राज

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 05:51 PM
मुंगेर सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिषेक आनंद इस मामले में संवाददाताओं को बताया है कि 06 दिन पहले भारतीय स्टेट बैंक की मुंगेर प्रधान शाखा के सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार कार्यालय अवधि के बाद घर नहीं लौटे थे और इस संबंध में कोतवाली थाने में उनके...
Bihar News: मुंगेर जिला मुख्यालय में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान शाखा के लापता सहायक बैंक प्रबंधक नवल किशोर कुमार को 06 दिन बाद मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने शहर के कचहरी परिसर में सकुशल बरामद किया। सहायक बैंक प्रबंधक के रिश्तेदारों ने उनकी घर वापसी के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और कोतवाली के पुलिस पदाधिकारियों को धन्यवाद कहा है।
खगड़िया रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल बरामद
मुंगेर सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिषेक आनंद इस मामले में संवाददाताओं को बताया है कि 06 दिन पहले भारतीय स्टेट बैंक की मुंगेर प्रधान शाखा के सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार कार्यालय अवधि के बाद घर नहीं लौटे थे और इस संबंध में कोतवाली थाने में उनके लापता होने की सूचना दर्ज की गई थी। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने लापता सहायक बैंक प्रबंधक की खोजबीन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। बाद में मुंगेर पुलिस ने लापता बैंक प्रबंधक की मोटरसाइकिल को खगड़िया रेलवे स्टेशन से बरामद की थी।
पुलिस ने खगड़िया रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे की जांच कर मामले की छानबीन करने की कोशिश की थी। इसी बीच आज कोतवाली पुलिस ने मुंगेर कचहरी परिसर से 06 दिनों से लापता सहायक बैंक प्रबंधक को सकुशल बरामद किया। पूछताछ के दौरान सहायक बैंक प्रबंधक ने पुलिस को बताया है कि वे मुंगेर से पहले खगड़िया, फिर भागलपुर और उसके बाद सिलीगुड़ी में रह रहे थे। पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।