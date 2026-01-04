School Closed: भीषण ठंड का असर, बिहार के इस जिले में 6 जनवरी तक स्कूल बंद, DM का बड़ा फैसला

School Closed: बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं, लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए गोपालगंज जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी स्कूल बंद (School Closed In Gopalganj) कर दिए गए हैं।

6 जनवरी तक स्कूल बंद

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 4 से 6 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। वहीं इस आदेश से जिले के हजारों बच्चों को बड़ी राहत मिली है।

बता दें कि इससे पहले भी ठंड के प्रकोप को देखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मौसम में कोई खास सुधार न होने के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियों की अवधि और बढ़ा दी है। हालांकि, 9वीं क्लास से ऊपर की क्लास के लिए पढ़ाई-लिखाई पूरी सावधानी के साथ जारी रहेगी। नौवीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगी, ताकि छात्रों को सुबह की कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।