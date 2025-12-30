Main Menu

  • Gopalganj Theft Case: दो शातिर चोर गिरफ्तार, हथियार और ज्वेलरी बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Dec, 2025 10:36 PM

sidhwaliya theft case solved

गोपालगंज जिले में Bihar Police ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सिधवलिया थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है।

Gopalganj News: गोपालगंज जिले में Bihar Police ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सिधवलिया थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में चोरी कांड में शामिल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज यादव और नन्हे आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त 01 देशी कट्टा, 01 जिंदा कारतूस, पिस्टल की खाली मैगजीन, चाकू, मोबाइल फोन तथा सोने-चांदी के आभूषण (Jewellery) बरामद किए हैं।

पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की घटना में अवैध हथियारों के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गिरोह संगठित तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था।

पहले से दर्ज हैं कई केस

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ बरौली थाना और सिधवलिया थाना में चोरी सहित अन्य गंभीर आपराधिक मामलों का पूर्व आपराधिक इतिहास दर्ज है। फिलहाल पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश जारी है।

अपराध पर सख्ती जारी

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

