नवी मुंबई में ढाई करोड़ का सोना लूटने वाले 2 आरोपी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार, बेला में छिपे थे दोनों शातिर...STF ने ऐसे दबोचे

Muzaffarpur Crime News: बिहार पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) ने मुंबई अपराध शाखा के साथ संयुक्त अभियान में नवी मुंबई की एक आभूषण की दुकान में हुई सशस्त्र लूट के मामले में शामिल दो अपराधियों को रविवार को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बेला में छिपे थे दोनों शातिर

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी रामा नंद यादव और रामजन्म गोंड के रूप में की गई है। एसटीएफ के अनुसार, आरोपियों के पास से चार सोने की चेन, चार झुमके और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसटीएफ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सूचना के आधार पर एसटीएफ और मुंबई अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने रविवार रात मुजफ्फरपुर के बेला इलाके में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया।

दोनों आरोपी 22 दिसंबर को नवी मुंबई स्थित एक आभूषण की दुकान में हुई लूट के मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा वांछित थे, जिसमें करीब 2.62 करोड़ रुपए के आभूषण लूटे गए थे। एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुंबई अपराध शाखा के अधिकारी दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र ले जाएंगे।