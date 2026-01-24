Main Menu

  • 8 साल के बेटे का सैल्यूट, पत्नी की चीखें और तिरंगा… शहीद जवान की अंतिम विदाई में हर आंख हुई नम

24 Jan, 2026

जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए हादसे में शहीद जवान हरेराम कुंवर का भोजपुर जिले के महुली घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 11 वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी. तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को सेना ने अंतिम सलामी दी। अंतिम विदाई के...

Bihar News : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हरेराम कुंवर का अंतिम संस्कार शनिवार को भोजपुर जिले के महुली घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 38 वर्षीय शहीद को उनके बड़े बेटे प्रियांशु (11) ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। 

PunjabKesari


अंतिम संस्कार से पूर्व शहीद के पार्थिव शरीर पर उनके परिजनों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद के पिता ने बेटे को अंतिम प्रणाम किया, जबकि छोटे बेटे आदर्श (8) ने सैल्यूट कर अपने पिता को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान सेना की टुकड़ी ने शहीद को अंतिम सलामी दी। महुली घाट पर अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े, हालांकि शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जिले के किसी भी जनप्रतिनिधि या मंत्री की मौजूदगी नहीं देखी गई। 

PunjabKesari

मुखाग्नि देने के बाद शहीद के बड़े बेटे प्रियांशु ने कहा कि उनके पिता हमेशा उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने बताया कि छुट्टी पर आए पिता से पिछली बार बातचीत हुई थी। 

PunjabKesari

गौरतलब है कि गुरुवार दोपहर जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक ऑपरेशन के लिए रवाना जवानों की बुलेटप्रूफ कैस्पर वाहन लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में कुल 10 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें भोजपुर निवासी हरेराम कुंवर भी शामिल थे। 

PunjabKesari

शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। शहीद की पत्नी खुशबू पार्थिव शरीर से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़ीं और अपने पति से किए गए वादों को याद कर भावुक हो गईंउनकी करुण पुकार और शहीद की मां की बार-बार बिगड़ती तबीयत ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। वहीं, शहीद के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। 


 

