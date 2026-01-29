UGC Bill Protest : पटना में UGC बिल पर छात्रों का फूटा गुस्सा, इस दिन भारत बंद का ऐलान

UGC Bill Protest : पटना में दिनकर गोलंबर पर प्रस्तावित UGC बिल के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। ABSU और सवर्ण एकता मंच के नेतृत्व में नारेबाजी और आगजनी से ट्रैफिक बाधित रहा। छात्र नेताओं ने बिल को छात्र-विरोधी और सवर्ण-विरोधी बताते हुए...

UGC Bill Protest : पटना में बुधवार को तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जब सैकड़ों छात्रों ने शहर के एक प्रमुख ट्रैफिक चौराहे दिनकर गोलंबर पर प्रस्तावित UGC बिल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) और सवर्ण एकता मंच के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और सड़क पर सामान जलाया गया, जिससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ।



छात्र नेता विशाल कुमार ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित UGC बिल सवर्ण छात्रों के हितों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक एजेंडे की आड़ में जानबूझकर सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है। विशाल कुमार ने कहा, "अगर आप एकजुट रहेंगे, तो सुरक्षित रहेंगे; अगर आप बंट जाएंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे," उन्होंने आगे कहा, "पूरे देश में एकता, अखंडता और समानता की बात की जाती है, लेकिन राजनीति के इस दुष्चक्र में सवर्ण लोग बेबस हो रहे हैं। प्रधानमंत्री तीन बार चुने गए हैं- क्या सवर्णों के वोट नहीं लिए गए थे? तो फिर ऐसा बिल क्यों लाया गया है?" एक अन्य छात्र नेता सूर्यदेव कुमार ने UGC बिल को "छात्र विरोधी और सवर्ण विरोधी" बताया और आरोप लगाया कि यह विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को खराब करेगा। उन्होंने कहा, "यह कानून छात्रों को दो समूहों में बांटने के लिए है। एक तरफ जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है। सवर्ण इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।"







छात्र सरोज कुमार ने UGC और केंद्र सरकार दोनों की मंशा पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि यह बिल सवर्ण छात्रों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा, "UGC बिल वापस लिया जाना चाहिए। अगर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो एक उचित जांच तंत्र होना चाहिए। सरकार को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक संस्था बनानी चाहिए थी।" एक अन्य प्रदर्शनकारी राकेश कुमार ने प्रस्तावित बिल को पहले के कानूनों से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि सवर्ण पहले ही कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के कारण पीड़ित हो चुके हैं। उन्होंने कहा, "हजारों लोग झूठे आरोपों में जेल में हैं। अब सवर्णों को निशाना बनाने के लिए एक और बिल लाया जा रहा है। अगर किसी विश्वविद्यालय में कोई आरोप लगाया जाता है, तो उसका आधार क्या है? सबूत का बोझ गलत तरीके से आरोपी पर नहीं पड़ना चाहिए।"







विरोध कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर UGC बिल वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने 1 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की भी घोषणा की। विरोध प्रदर्शन के कारण दिनकर चौक पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित रहा। हालांकि, मौके पर पुलिस बल तैनात होने के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की और यह सुनिश्चित किया कि कानून-व्यवस्था बनी रहे।