Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 26 जनवरी पर स्कूल में गूंजा ऐसा नारा…मचा हड़कंप, शिक्षक पहुंचा सलाखों के पीछे; जानें पूरा मामला

26 जनवरी पर स्कूल में गूंजा ऐसा नारा…मचा हड़कंप, शिक्षक पहुंचा सलाखों के पीछे; जानें पूरा मामला

Edited By Harman, Updated: 26 Jan, 2026 03:54 PM

supaul teacher arrested for objectionable slogan on republic day

Bihar News : गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर बिहार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सुपौल जिले के एक सरकारी स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक नारा लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में स्कूल के एक शिक्षक को पुलिस ने...

Bihar News : गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर बिहार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सुपौल जिले के एक सरकारी स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक नारा लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में स्कूल के एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

प्रधानाध्यापक ने थाने में दी शिकायत

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना सुपौल जिले के किसनपुर प्रखंड स्थित अभुवार उच्च विद्यालय की है। 26 जनवरी के मौके पर स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम पर आरोप है कि उन्होंने “जिन्ना अमर रहें” का नारा लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत स्कूल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस जांच के दौरान स्कूल के कई छात्रों ने शिक्षक द्वारा नारा लगाए जाने की पुष्टि की।पुलिस ने आरोपी शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम को गिरफ्तार कर लिया।

जानें पुलिस ने क्या कहा ?

इस पूरे मामले पर सुपौल के पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने बताया कि शिकायत और बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!