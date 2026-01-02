पहले दिखाता न्यूड वीडियो...फिर करता बैडटच, 56 साल के शिक्षक ने छात्राओं से की गंदी हरकत

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Jan, 2026 05:15 PM
Bihar Desk: गुरु-शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र और पाक माना जाता है, लेकिन यूपी के गोरखपुर जिले में एक शिक्षक ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दरअसल, शिक्षक छात्राओं को न्यूड वीडियो दिखाता था और फिर उनके साथ गंदी हरकत करता था। वहीं, अब पुलिस ने...
Bihar Desk: गुरु-शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र और पाक माना जाता है, लेकिन यूपी के गोरखपुर जिले में एक शिक्षक ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दरअसल, शिक्षक छात्राओं को न्यूड वीडियो दिखाता था और फिर उनके साथ गंदी हरकत करता था। वहीं, अब पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय का है। 56 वर्षीय शिक्षक पर चौथी-पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली तीन छात्राओं ने अश्लील वीडियो दिखाने और उनके साथ गंदी हरकतें करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बच्चियों का कहना है कि शिक्षक होमवर्क देने के बहाने अपने पास बुलाता था और फिर मोबाइल में न्यूड वीडियो दिखाकर बैड टच करता था। विरोध करने पर मारता था। घटना के बाद डरी-सहमी छात्राओं ने हिम्मत कर अपने माता-पिता को पूरी बात बताई।
आरोपी शिक्षक गिरफ्तार
वहीं, इसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक नवल किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पहले भी ऐसी गंदी हरकतें कर चुका है। वहीं, इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है।