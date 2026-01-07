Main Menu

विजय सिन्हा के घर पहुंचे लालू के बड़े लाल, "दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम" का दिया न्योता; तेज प्रताप ने ठंड के बीच बढ़ाया सियासी पारा

Edited By Harman, Updated: 07 Jan, 2026 04:45 PM

Tej Pratap Yadav News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) लंबे समय से मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम का आयोजित कर रहे है। वहीं इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav ) भी इस वर्ष "दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम" का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 14 जनवरी को  तेज प्रताप के पटना स्थित उनके 26 एम स्टैंड रोड आवास पर होगा। वहीं इस कार्यक्रम में तेज प्रताप बिहार के दिग्गज नेताओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं। तेज प्रताप स्वयं जाकर निमंत्रण दे रहे हैं।

वहीं आज दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम का निमंत्रण तेज प्रताप ने उपमुख्यमंत्री, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, विजय सिन्हा (Vijay Sinha) को भी दिया। वहीं इस संबंधी पोस्ट शेयर करते हुए तेज प्रताप ने लिखा कि आज बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा के  सरकारी आवास पर पहुंचे और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 26 एम स्ट्रैंड रोड स्थित मेरे सरकारी आवास पर आयोजित होने वाले "दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम" के लिए निमंत्रण पत्र दिया।

बता दें कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पेश किए जाने के बावजूद इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाल जा रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप के भारतीय जनता पार्टी और अन्य NDA घटकों के नेताओं को निमंत्रण देने के कारण बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। वही तेज प्रताप के इस दांव ने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। वहीं दावत के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए, तेज प्रताप ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सांस्कृतिक है और परंपरा से जुड़ा है। उन्होंने कहा, "मकर संक्रांति पारंपरिक रूप से चूड़ा, दही, गुड़ और तिल के लड्डू के साथ मनाई जाती है। यह दावत उसी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए आयोजित की जा रही है।" उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा निमंत्रण पत्र खुले तौर पर बांटे जा रहे।

