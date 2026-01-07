पिता लालू की राह पर तेज प्रताप यादव! मकर संक्रांति पर देंगे 'चूड़ा-दही' का भोज, CM नीतीश और BJP नेताओं को न्योता

Tej Pratap Yadav Dahi Chura Bhoj: बिहार में मकर संक्रांति पर 'चूड़ा-दही' (चपटा चावल और दही) की दावत देने की परंपरा का लंबे समय से सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) दशकों से यह...

Tej Pratap Yadav Dahi Chura Bhoj: बिहार में मकर संक्रांति पर 'चूड़ा-दही' (चपटा चावल और दही) की दावत देने की परंपरा का लंबे समय से सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) दशकों से यह दावत आयोजित करते आ रहे हैं, जिससे यह सामाजिक सद्भाव, समावेशिता और राजनीतिक भाईचारे का प्रतीक बन गया है। परंपरागत रूप से सभी राजनीतिक दलों के नेता और समाज के सभी वर्गों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते रहे हैं। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने घोषणा की है कि वह 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 'चूड़ा-दही' की दावत का आयोजन करेंगे।

यह घोषणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय में आई है, जब तेज प्रताप RJD और अपने परिवार दोनों से दूर हो गए हैं, फिर भी वह अपने पिता की राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने के इच्छुक दिखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और दोनों उपमुख्यमंत्री- सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को व्यापक और समावेशी बनाए रखने के प्रयास का संकेत देता है। तेज प्रताप ने कहा कि उनके छोटे भाई और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाएगा। दावत के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए, तेज प्रताप ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सांस्कृतिक है और परंपरा से जुड़ा है। उन्होंने कहा, "मकर संक्रांति पारंपरिक रूप से चूड़ा, दही, गुड़ और तिल के लड्डू के साथ मनाई जाती है। यह दावत उसी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए आयोजित की जा रही है।" उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा निमंत्रण पत्र खुले तौर पर बांटे जा रहे है।

एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पेश किए जाने के बावजूद, राजनीतिक विश्लेषक इस घोषणा से गहरे राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती दूरी सार्वजनिक चर्चा में तेजी से दिखाई दे रही है। साथ ही, भारतीय जनता पार्टी और अन्य NDA घटकों के नेताओं के साथ तेज प्रताप की कथित निकटता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पृष्ठभूमि में, 'चूड़ा-दही' की दावत को सिर्फ एक सांस्कृतिक सभा के रूप में नहीं, बल्कि बिहार में उभरते राजनीतिक समीकरणों के संभावित संकेतक के रूप में भी देखा जा रहा है। अब यह देखना बाकी है कि यह कार्यक्रम सुलह के लिए एक मंच का काम करता है या नई राजनीतिक दिशा का संकेत देता है।