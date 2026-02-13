Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'लालू-राबड़ी के समय सड़कों पर राज करते थे अपराधी', JDU नेता ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला

'लालू-राबड़ी के समय सड़कों पर राज करते थे अपराधी', JDU नेता ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Feb, 2026 02:41 PM

jdu leader shyam rajak targeted the opposition

रजक ने कहा कि जहां विपक्ष अभी बिहार में क्राइम को लेकर मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं आज हालात काफी अलग हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल्स के खिलाफ तेजी से और सख्त एक्शन ले रहा है। रजक ने कहा, “विपक्ष क्राइम की बात करता है, लेकिन...

Bihar News : जनता दल (यूनाइटेड) के MLA श्याम रजक ने विपक्ष पर तीखा हमला किया, और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज को “जंगल राज” का दौर बताया। बिहार विधानसभा के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, रजक ने आरोप लगाया कि लालू-राबड़ी सरकार के दौरान, क्रिमिनल लोगों के हौसले बुलंद थे और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गया था। 

"गवर्नेंस पूरी तरह से खत्म हो गई थी”
रजक ने कहा कि जहां विपक्ष अभी बिहार में क्राइम को लेकर मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं आज हालात काफी अलग हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल्स के खिलाफ तेजी से और सख्त एक्शन ले रहा है। रजक ने कहा, “विपक्ष क्राइम की बात करता है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके राज में बिहार कैसा था। क्रिमिनल्स सड़कों पर राज करते थे, और गवर्नेंस पूरी तरह से खत्म हो गई थी।” 

"क्राइम पूरी तरह खत्म नहीं हुए..."
विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए, JD(U) MLA ने कहा, “अगर किसी जंगली जानवर को शहर में लाया जाता है, तो उसे अजीब लगेगा। उसकी नैचुरल जगह जंगल है।” इस उदाहरण के ज़रिए, उन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर शासन और कानून के राज के माहौल में एडजस्ट न कर पाने का आरोप लगाया। रजक ने माना कि क्राइम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, और कहा कि ऐसी चुनौतियां किसी भी सरकार के लिए होती हैं। 

अपने पॉलिटिकल अनुभव का जिक्र करते हुए, रजक ने कहा कि वह पहले भी विपक्ष के ग्रुप का हिस्सा रहे हैं और उस दौरान उन्होंने शासन को करीब से देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले, क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल संरक्षण मिलता था, गिरफ्तारी में देरी होती थी, और लॉ एंड ऑर्डर से बहुत ज़्यादा समझौता होता था। उन्होंने कहा, “जनता जानती है कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कंट्रोल करता था और क्रिमिनल कैसे बेखौफ काम करते थे,” उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार क्राइम के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच के साथ कानून का राज लागू करने के लिए कमिटेड है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!