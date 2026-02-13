VIDEO: वैलेंटाइन डे से पहले पटना में लगे पोस्टर.. लिखा- जहाँ मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Feb, 2026 03:38 PM
Patna News: पटना में वैलेंटाइन डे से पहले एक बार फिर माहौल गरमा गया है। शहर के कई इलाकों में लगे पोस्टरों ने प्रेमी जोड़ों को खुली चेतावनी दी है। इन पोस्टरों पर लिखा है- “जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना”। पोस्टर हिंदू शिवभवानी सेना के नाम से लगाए गए हैं, जिनमें 14 फरवरी को सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है।