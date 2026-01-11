Tej Pratap Yadav: बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली MCD चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, कर दिया बड़ा ऐलान

Tej Pratap Yadav: पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से बंगाल, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में MCD चुनाव आ रहे हैं, और हम उनमें भी चुनाव लड़ेंगे।" रोहिणी आचार्य...

पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से बंगाल, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में MCD चुनाव आ रहे हैं, और हम उनमें भी चुनाव लड़ेंगे।" रोहिणी आचार्य के X पर हालिया रहस्यमयी पोस्ट पर, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह 'जयचंद' तत्वों के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया गया और बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने उनके व्यवहार को घिनौना बताया और दावा किया कि यह सब उनकी साजिश का हिस्सा था।लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया, वह घिनौना है और यह सब उनकी साजिश का हिस्सा था।



बता दें कि रोहिणी आचार्य ने X पर लिखा था, "इतने गहन प्रयास से बनाई और स्थापित की गई 'महान विरासत' को नष्ट करने के लिए, बाहरी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है; हमारे अपने और हमारे प्रियजनों में से कुछ साज़िश रचने वाले 'नए बने अपने' ही काफी हैं।" 15 नवंबर, 2025 को, आचार्य ने राजनीति छोड़ दी और परिवार से "संबंध तोड़ लिया", अपने भाई, तेजस्वी यादव, और उनके करीबी सहयोगियों, संजय यादव और रमीज़ पर उन्हें छोड़ने के लिए कहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें "अपमानित किया गया, गालियां दी गईं, उन्हें मारने के लिए जूते उठाए गए।" इसके बाद, आचार्य ने दावा किया कि तेजस्वी यादव और उनके करीबी सहयोगी, RJD सांसद संजय यादव ने उन्हें परिवार से "निकाल दिया" है। तेजस्वी की बहन ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पार्टी की हार के बारे में संजय यादव से सवाल किया, तो उन्हें "बेइज्जत किया गया, गाली दी गई और मारा भी गया"।