तेजस्वी का बिहार सरकार पर हमला: रेप-मर्डर की घटनाएं गिनाकर कहा- यह सरकार बेरहम, क्रूर और अमानवीय हो गई है"

Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने रविवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए उस पर पूरे राज्य में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अपराधियों को बचाता है और मधेपुरा, खगड़िया और पटना में महिलाओं के खिलाफ हाल की जघन्य घटनाओं पर मुख्यमंत्री की चुप्पी की आलोचना की। 

X पर एक पोस्ट में, यादव ने लिखा, "भ्रष्ट व्यवस्था और मशीन से बनी डबल-इंजन NDA सरकार उत्पीड़कों, भ्रष्ट व्यक्तियों, अपराधियों और बलात्कारियों के लिए एक विश्वसनीय हथियार बन गई है। वोट खरीदकर बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार पूरे राज्य में नाबालिग लड़कियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। क्योंकि ये अत्याचार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए सरकार के प्रमुख लोग इन रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक घटनाओं पर पाखंडी चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि संत होने का दिखावा कर रहे हैं। मधेपुरा में एक विधवा महिला का गैंगरेप और हत्या; खगड़िया में 4 साल की नाबालिग लड़की का जघन्य गैंगरेप और हत्या; पटना में जहानाबाद की एक NEET उम्मीदवार का बलात्कार, जिसके बाद बेरहमी से हत्या और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बचाव, ये घटनाएं दिखाती हैं कि यह सरकार बेरहम, क्रूर और अमानवीय हो गई है।" 

'अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो...'
यादव ने बिहार पुलिस पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में शामिल अपराधियों को बचाने के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने पटना और खगड़िया की घटनाओं पर राज्य सरकार की चुप्पी की निंदा करते हुए इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया, और चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो लोगों का गुस्सा और बढ़ जाएगा। पोस्ट में लिखा, "पटना और खगड़िया में, जब इन घटनाओं का विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो नाकाबिल पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है और उन्हें जेल भेज देती है। दूसरी ओर, यह अपराधियों और बलात्कारियों को अपना "मेहमान" मानती है, और पूरी जान लगाकर उनकी रक्षा और सम्मान करती है। भ्रष्ट पुलिस बताए: पटना और खगड़िया में 4 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने पर RJD नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्यों पीटा गया और उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए? क्या पीड़ितों के दर्द और दुख को साझा करना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना अपराध है?" 

"अत्याचार और शोषण दिन-ब-दिन बढ़ रहा"
तेजस्वी ने आगे लिखा, "बिहार की कानून-व्यवस्था की शव यात्रा पहले ही निकल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी आपराधिक है। शायद मीडिया वालों को भी याद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार मीडिया से कब बात की थी। इस मशीनरी से चलने वाली सरकार द्वारा अत्याचार और शोषण दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। अगर सत्ता समर्थित और सत्ता संरक्षित अपराधी, सरकार में बैठे अपने आकाओं के साथ मिलकर अपना अत्याचार बंद नहीं करते हैं, तो जनता दिखाएगी कि लोगों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। " 

