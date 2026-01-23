तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटी...इन BJP नेताओं को मिली Z श्रेणी की सिक्योरिटी; RJD ने लगाया साजिश का आरोप

एजाज अहमद ने कहा कि जिस तरह से NDA सरकार काम कर रही है, वह अलोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है और दावा किया कि यह कदम विपक्ष के आंदोलन और विरोध कार्यक्रमों को शुरू करने से पहले ही उसे कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। एजाज अहमद ने कहा, "विपक्ष के...

Bihar Politics: बिहार राज्य राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता एजाज अहमद ने गुरुवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव (Tejashwi Yadav) की सुरक्षा व्यवस्था में कथित कटौती पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे NDA सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने की जानबूझकर की गई कोशिश बताया।



"सत्ताधारी पार्टी के नेताओं में बेचैनी"

एजाज अहमद ने कहा कि जिस तरह से NDA सरकार काम कर रही है, वह अलोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है और दावा किया कि यह कदम विपक्ष के आंदोलन और विरोध कार्यक्रमों को शुरू करने से पहले ही उसे कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। एजाज अहमद ने कहा, "विपक्ष के संघर्ष और आंदोलन से पहले ही तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम करना सरकार की घबराहट और बेचैनी को साफ दिखाता है।" उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव लगातार अहम सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं, जिससे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं में बेचैनी पैदा हो गई है। उन्होंने आगे कहा, "सरकार इसलिए बेचैन है क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार, विकास, महिलाओं की सुरक्षा, अपराध और हत्याओं पर सवाल उठाते हैं। वह हमेशा लोगों के नेता रहे हैं और जनता के हित में बोलते रहेंगे।"



"जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही सरकार"

RJD प्रवक्ता ने कथित सुरक्षा में कटौती को पटना में NEET अभ्यर्थी की मौत के मामले को लेकर चल रही राजनीतिक गहमागहमी से भी जोड़ा, और दावा किया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया है और सवाल उठाया कि कई NDA नेताओं को उच्च सुरक्षा कवर दिया गया है, जबकि विपक्ष के नेता की सुरक्षा कम कर दी गई है। एजाज अहमद ने कहा, "BJP और JDU नेताओं को Z-प्लस सुरक्षा क्यों दी जा रही है, जबकि विपक्ष के नेता की सुरक्षा Y+ कर दी गई है? यह अनुचित है।" संशोधित सुरक्षा सूची के अनुसार, कई सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।



कई प्रमुख BJP नेताओं और मंत्रियों को 'Z' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें नितिन नवीन, मंगल पांडे, BJP प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय सरावगी, और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह शामिल हैं। 'Z' श्रेणी के तहत, सुरक्षा के लिए कमांडो और पुलिस कर्मियों का एक बड़ा दल तैनात किया जाता है। इस बीच, पूर्व उपमुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को 'Y+' श्रेणी की सुरक्षा में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी 'Y+' कैटेगरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये बदलाव सिक्योरिटी ऑडिट और मौजूदा खतरे के आकलन के आधार पर किए गए हैं।