दिल दहलाने वाला हत्याकांड, ठेकेदार को घर से बाहर बुलाकर सिर-सीने में दागी गोलियां; मर्डर के बाद अपराधी फरार

Edited By Harman, Updated: 10 Feb, 2026 09:01 AM

the contractor shot dead in arwal

Bihar Crime News : बिहार में अरवल जिले के तेलपा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोमवार को एक ठेकेदार की गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अंधराचक गांव में अपराधियों ने भवन निर्माण ठेकेदार संजय पंडित (45) की गोली मार कर हत्या कर दी।

Bihar Crime News : बिहार में अरवल जिले के तेलपा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोमवार को एक ठेकेदार की गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अंधराचक गांव में अपराधियों ने भवन निर्माण ठेकेदार संजय पंडित (45) की गोली मार कर हत्या कर दी।

मिली जानकारी केअनुसार, मृतक संजय पंडित महावीरगंज गांव का स्थाई निवासी था। वर्तमान में वह देवकुंड में मकान बनाकर रह रहा था। इसके अलावा अंधराचक गांव में भी उसका मकान था, जहां वह पहले पॉल्ट्री फार्म का व्यवसाय किया करता था। अभी वह ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भवन निर्माण का ठेका लेने का काम किया करता था। सूत्रों ने बताया कि संजय पंडित सोमवार को अपने अंधराचक स्थित मकान में पहुंचकर सफाई कर रहा था। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा और बाइक पर सवार होकर अपराधी वहां पहुंचे। इसके बाद अपराधियों ने संजय पंडित को घर से बाहर बुलाया और सिर तथा सीने में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। 

इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को घटनास्थल से दो खाली खोखा मिला है। FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। शव को पोस्टमॉटर्म के लिये भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।
 

