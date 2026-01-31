पहले गोलियों से भूना... फिर रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंका शव, खौफनाक हत्याकांड से हिला इलाका

Bihar Crime News : बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नरकटियागंज में एक अंडा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई...

Bihar Crime News : बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नरकटियागंज में एक अंडा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश है और क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।

रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला शव

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान नरकटियागंज नगर परिषद के वार्ड संख्या सात निवासी विजय कुमार साह के रूप में हुई है, जो पेशे से अंडा दुकानदार था। पुलिस के अनुसार, विजय का शव नरकटियागंज–भिखना ठोरी रेल खंड पर नंदपुर ढाला के समीप झाड़ियों में पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे जाने का विरोध किया और घटनास्थल पर हंगामा किया।

पहले भी हो चुका था जानलेवा हमला

विजय की पत्नी माया मति देवी ने बताया कि उनके पति पर इससे पहले भी चाकू से जानलेवा हमला किया जा चुका था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम करीब सात बजे विजय यह कहकर घर से निकले थे कि वे धर्मेंद्र की पान दुकान पर पान खाने जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बावजूद विजय का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद शनिवार सुबह रेलवे लाइन के पास उनका शव मिलने की सूचना मिली। घटना से आक्रोशित लोगों ने नंदपुर रेलवे ढाला के पास सड़क जाम कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा।

जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही सबडिविजनल पुलिस अधिकारी (SDPO) जयप्रकाश सिंह और शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि हत्या की जांच एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम से कराई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।



