Crime News: प्रेम विवाद में युवक की बेरहमी से ली जान, चाकू से किए ताबड़तोड़ वार; नृशंस हत्याकांड से दहल गया पूरा इलाका

Edited By Harman, Updated: 29 Jan, 2026 11:32 AM
Bihar Crime News : बिहार से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां पश्चिम चंपारण जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़े आपसी विवाद में 18 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना से इलाके में दहशत और शोक का माहौल व्याप्त हो गया है।
बहाने से बुलाकर किया गया हमला
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान पप्पू कुमार उर्फ पप्पू शाह के रुप में हुई है। जगदीशपुर थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि एक युवक खून से लथपथ हालत में हरदिया मन के पास पड़ा है। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से उपजा बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पटीदारों के कुछ युवकों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के तहत आरोपियों ने पप्पू को किसी बहाने हरदिया मन इलाके में बुलाया और वहां उस पर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी।
बाइक भी ले गए आरोपी
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मृतक की मोटरसाइकिल भी मौके से गायब कर दी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और युवक की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है।
पुलिस जांच जारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा किए जाने की बात कही गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं स्थानीय लोगों में इस वारदात को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है।