  • बड़ी वारदात! बर्थडे पार्टी में जा रहे SSB जवान के बेटे को बीच सड़क मारी गोली, दहल उठा इलाका

Edited By Harman, Updated: 06 Feb, 2026 11:48 AM

Bihar Crime News : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ देर रात बाइक सवार बदमाशों ने स्नातक के एक छात्र को निशाना बनाते हुए उसके पेट में गोली मार दी। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

Bihar Crime News : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ देर रात बाइक सवार बदमाशों ने स्नातक के एक छात्र को निशाना बनाते हुए उसके पेट में गोली मार दी। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।  

बदमाशों ने पेट में मारी गोली

मिली जानकारी के अनुसार, घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर दुल्लाह गांव की है। घायल छात्र की पहचान 18 वर्षीय शिवम कुमार के रूप में हुई है, जो कि स्नातक का छात्र है। शिवम कुमार के पिता उमेश कुमार अर्धसैनिक बल (SSB) में जवान हैं और वर्तमान में अररिया में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि शिवम कुमार अपने दोस्त के बर्थडे की पार्टी में जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने उसके पेट में गोली मारी। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वह होश में था और उसने खुद अपनी मां को फोन कर घटना की जानकारी दी और जल्दी घटनास्थल पर पहुंचने को कहा।

आरोपियों की तलाश जारी

आनन-फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर छात्र के पेट से गोली निकाल दी है। उसकी मां विभा देवी का कहना है कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे में हमले की वजह समझ से परे है। एसडीपीओ टाउन टू बिनीता सिन्हा ने बताया कि घायल छात्र के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल घटना की जांच जारी है।


 

