Bihar Politics: बिहार में इन 25 मंत्रियों को बनाया गया प्रभारी मंत्री, यहां देखें पूरी लिस्ट

19 Jan, 2026
Bihar Politics: बिहार सरकार ने प्रदेश के कुल 25 मंत्रियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही पहले से जारी की गई प्रभारी मंत्रियों की सूची को रद्द कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सरकार द्वारा जारी नई सूची के अनुसार, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना तो विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर व भोजपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा की जिम्मेदारी दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक, सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी होंगे।
सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नई सूची इस प्रकार है-
जानें क्या-क्या काम करेंगे प्रभारी मंत्री-
- विकास योजनाओं की समीक्षा करना
- योजनाओं की निगरानी करना
- कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखना
- सरकारी योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करना
- आम लोगों से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान देना