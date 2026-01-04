Main Menu

जमीनी विवाद में खूनी खेल! दबंगों ने बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला, इलाके में तनाव

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Jan, 2026 04:36 PM

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सीरिसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सेनुअरिया वार्ड संख्या-10 में जमीनी विवाद के दौरान हुई मारपीट में 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान रामकली देवी के रूप में हुई है। यह घटना रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है।

इलाके में तनाव

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सेनुअरिया गांव निवासी मुन्ना महतो और महातम यादव के बीच महज 10 इंच जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इसी दौरान एक पक्ष की महिला रामकली देवी अपने बेटे को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंचीं। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने महिला पर लोहे की खंती से हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ीं। इसके बाद आरोपितों ने उन्हें लात- घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल रामकली देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए।

जांच में जुटी पुलिस

वहीं, ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर सीरिसिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच), बेतिया भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ट्रैफिक डीएसपी समेत आधा दर्जन थानों की पुलिस कैंप कर रही है। सीरिसिया थानाध्यक्ष अनंत कुमार ने इस संबंध में बताया कि घटना के बाद से सभी आरोपित फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 

