CM Nitish Kumar : आज समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश समस्तीपुर को देगें 827 करोड़ की सौगात

Edited By Harman, Updated: 29 Jan, 2026 09:57 AM

today during the samriddhi yatra cm nitish give samastipur a gift of projects

CM Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज 29 जनवरी को समस्तीपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले में कुल 827 करोड़ रुपये की 188 विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा जिले के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है।

जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से करेंगे सीधा संवाद

जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि मुख्यमंत्री समस्तीपुर शहर के जितवारपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड मैदान में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आम जनता से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लोगों से फीडबैक भी प्राप्त करेंगे।

470 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, 273 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के विभिन्न विभागों से जुड़ी 71 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 470.24 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही 273.22 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई 74 योजनाओं का उद्घाटन तथा 83.89 करोड़ रुपये की 43 नई योजनाओं का कार्यारंभ भी किया जाएगा।

पंचायत सरकार भवन और हेल्थ सेंटर का होगा उद्घाटन

मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिले में निर्मित पंचायत सरकार भवन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

बूढ़ी गंडक पुल और बाईपास सड़क का करेंगे निरीक्षण

कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री बूढ़ी गंडक नदी पर हकीमाबाद और नागरबस्ती के बीच निर्माणाधीन आरसीसी पुल सह बाईपास सड़क का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे।

इंजीनियरिंग कॉलेज में नवाचार स्टॉल का निरीक्षण

मुख्यमंत्री सरायरंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए गए नवाचार स्टॉलों का निरीक्षण भी करेंगे, जहां छात्रों द्वारा विकसित तकनीकी और नवाचार आधारित परियोजनाओं को देखा जाएगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समस्तीपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है।

