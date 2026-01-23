Bihar Crime News : वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में पेड़ से लटके मिले दो नर कंकाल, इलाके में फैली दहशत

Bihar Crime News: बिहार के बगहा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पेड़ से लटके दो नर कंकाल मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में भी अफरातफरी मच गई।

पांच माह से लापता थे दोनों

मिली जानकारी के अनुसार, घटना लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मुसहरी टोला के पश्चिम की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ और बरामद साक्ष्यों के आधार पर दोनों कंकालों की पहचान कर ली गई है। मृतकों की पहचान14 वर्षीय दुलारी देवी और 20 वर्षीय अखिलेश यादव के रूप में हुई है। अखिलेश इंटर पास था जबकि दुलारी देवी पांचवीं कक्षा की छात्रा थी। दोनों सितंबर महीने से लापता थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में पेड़ से लटके दोनों के शव मिले है।

ऑनर किलिंग की आशंका

घटना की जानकारी मिलते ही बगहा एसपी, रामनगर एसडीपीओ, लौकरिया थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल से कपड़े, चप्पल, एक मोबाइल फोन और प्लास्टिक में रखा हुआ एक सुसाइड नोट बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है। अखिलेश के परिजनों ने इसे ऑनर किलिंग करार देते हुए जांच की मांग की है।

