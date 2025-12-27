Bihar Politics: RLM में दरार की खबरों पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, जानें क्या कहा

Bihar Politics: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में अंदरूनी मतभेद की खबरों के बीच, पार्टी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) पूरी तरह एकजुट है। असंतोष...

Bihar Politics: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में अंदरूनी मतभेद की खबरों के बीच, पार्टी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) पूरी तरह एकजुट है। असंतोष की बात गलत है।

किसी भी फूट का सवाल ही नहीं- Upendra Kushwaha

शुक्रवार को रोहतास जिले में पत्रकारों से बात करते हुए कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने अंदरूनी कलह की अटकलों को खारिज कर दिया और RLM में दरार की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी फूट का सवाल ही नहीं है। इस तरह के सवाल बेवजह पूछे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी के अंदर कोई असली मुद्दे हैं, तो उन्हें ठीक से सुलझाया जाएगा। एक बार फिर, उन्होंने दोहराया कि विधायकों के बीच फूट या नाराजगी की बातें गैर-जरूरी और गुमराह करने वाली हैं। उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों पर बेबुनियाद मुद्दे उठाने का आरोप लगाया।



राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह नाराजगी कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने के बाद शुरू हुई, जहां उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उनके बेटे दीपक प्रकाश को मिनिस्टर बनाए जाने के बाद नाराजगी और बढ़ गई और फिर पार्टी के अंदर इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। एकता दिखाने की कोशिश में, कुशवाहा ने पटना में लिट्टी चोखा दावत का आयोजन किया। हालांकि, पार्टी के चार में से तीन विधायक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसी दिन रालोमो के विधायक माधव आनंद, आलोक कुमार सिंह और रामेश्वर महतो ने शहर के दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से ‘शिष्टाचार मुलाकात' की। इस मुलाकात के बाद मीडिया के एक वर्ग में यह अटकलें तेज हो गई हैं कि कुशवाहा की पार्टी में विद्रोह हो सकता है।



