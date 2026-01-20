Main Menu

पति का 10 साल से चल रहा था अफेयर, विरोध किया तो बीवी का कर दिया मर्डर...फिर कब्रिस्तान में लटकाया शव

Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Jan, 2026 04:24 PM

Purnia Crime News: बिहार के पूर्णिया जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को कब्रिस्तान में पेड़ से...

Purnia Crime News: बिहार के पूर्णिया जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को कब्रिस्तान में पेड़ से लटका दिया। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में घर से करीब 2 किलोमीटर दूर बैर के पेड़ से लटका मिला। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

10 साल से पति का चल रहा था अफेयर

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के बायसी थाना क्षेत्र के चरैया पंचायत के तालबारी सठियारा गांव की है। मृत महिला की पहचान बायसी थाना क्षेत्र के मल्हाटोली गांव निवासी आदेश शर्मा की पत्नी पार्वती देवी (35) के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों के अनुसार, आदेश शर्मा का पिछले 10 वर्षों से चरैया पंचायत के कोल टोला की एक महिला से अवैध संबंध था। पार्वती देवी इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रही थीं, जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती थी। आरोप है कि आदेश शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर प्रेमिका के साथ रहना चाहता था और इसी बात को लेकर वह पार्वती पर दबाव बनाता था।

दोनों के बीच हुआ था झगड़ा

मृतका की मां जितिया देवी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि सोमवार रात भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। विवाद के बाद पार्वती मायके जाने के लिए घर से निकली। इसी दौरान आरोपी पति उसे बहला-फुसलाकर कब्रिस्तान ले गया, जहां पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को उसी की साड़ी से फंदा बनाकर पेड़ से लटका दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। शव की स्थिति और गले पर मिले निशानों से हत्या की आशंका गहराई। सूचना मिलते ही बायसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

आरोपी पति गिरफ्तार

पुलिस ने मृतका की मां की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी पति आदेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बायसी थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

