पटना में खौफनाक हत्याकांड! डायन होने के शक में महिला को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला, 5 लोग घायल

Edited By Harman, Updated: 15 Jan, 2026 12:45 PM

woman was beaten to death with sticks and rods on suspicion of being a witch

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से एक दर्दनाक और इंसनायित को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां डायन होने के शक में एक 32 साल की महिला की पड़ोसियों ने पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी।

घर में घुसकर महिला को पीटा

मिली जानकारी के अनुसार, घटना बिहटा इलाके के बाजितपुर गांव की है। मृतक महिला की पहचान 32 वर्षीय जूली देवी के रुप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतका जूली देवी अपने मायके बाजितपुर गांव आई हुई थी। इसी दौरान पड़ोस के एक परिवार में छह माह के बच्चे की मौत हो गई।  इसके बाद बच्चे के परिजनों ने महिला पर डायन होने का शक जताया। इसके बाद मृतक बच्चे के परिवार वाले जूली देवी के घर घुसे और उसे बुरी तरह से पीटना शुरु कर दिया। महिला का बचाव करने आए उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुरी तरह से लाठी डंडों से पीट डाला। हमलावरों ने जूली देवी की लोहे के रॉड और ईंट पत्थर से बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई की, जिससे वह बेहोश हो गई। मौके पर ही जूली देवी की मौत हो गई। वहीं इस घटना में बीच बचाव करने आए महिला के परिवार के पांच लोग घायल हो गए।  

इधर घटना की सूचना मिलते ही बिहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

