शादी से महज 40 दिन पहले युवक की बेरहमी से हत्या, साथियों के साथ राइस मिल गया था 22 वर्षीय सुमन; परिवार में मचा कोहराम

बताया जा रहा है कि युवक बुधवार देर रात कुछ साथियों के साथ बरवाडीह गांव स्थित एक राइस मिल गया था। वहां पहुंचते ही मिल परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़कर हाथ-पैर बांध दिए और फिर बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। इसी बीच युवक के साथी मौके से फरार...

Bihar News: जिस घर में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं, उसी घर में पल भर में मातम पसर गया। दरअसल, शादी से महज 40 दिन पहले ही एक युवक की बेरहमी (Murder) से हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे परिवार में कोहराम मचा दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



जानकारी के अनुसार, मामला औरंगाबाद जिले के बारूण थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाडीह गांव के पास का है। मृतक की पहचान नरारीकला खुर्द थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव निवासी बृजा सिंह के 22 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक बुधवार देर रात कुछ साथियों के साथ बरवाडीह गांव स्थित एक राइस मिल गया था। वहां पहुंचते ही मिल परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़कर हाथ-पैर बांध दिए और फिर बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। इसी बीच युवक के साथी मौके से फरार हो गए।



18 फरवरी को होनी थी शादी

इधर घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं गुरुवार सुबह बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि बृजा सिंह की शादी आगामी 18 फरवरी को तय थी, लेकिन खुशियों से पहले ही परिवार में मातम पसर गया।







राइस मिल के मालिक समेत 3 लोग हिरासत में

इस मामले में पुलिस द्वारा राइस मिल के मालिक समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।