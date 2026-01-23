Bihar : रील की सनक ने छीनी 2 युवकों की जिंदगी, वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से मौत; रुह कंपा देने वाला हादसा

Main Menu

Edited By Harman, Updated: 23 Jan, 2026 03:43 PM

bihar the craze for making reels claimed the lives of two young men

Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में आज यानी शुक्रवार को एक हृदयविदारक हादसे ने झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक में दो युवकों ने अपनी जान गंवा दी। रेलवे ट्रैक के बेहद करीब खड़े होकर वीडियो शूट करना उन्हें इतना भारी पड़ा कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

अमृत भारत एक्सप्रेस के पास बना रहे थे वीडियो

मिली जानकारी के अनुसार, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज की ओर जा रही थी। इसी दौरान दो युवक रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े होकर रील शूट कर रहे थे। इसी बीच दूसरे ट्रैक पर उल्टी दिशा से एक ट्रेन नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर की ओर आती नजर आई। दो ट्रेनों को आमने-सामने आते देख युवक घबरा गए। अफरा-तफरी में वे संतुलन नहीं बना सके और अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे।

मौके पर ही दोनों युवकों ने तोड़ा दम

ट्रेन की टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।

जांच में जुटी जीआरपी

घटना की सूचना मिलते ही परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि परिजन शवों को अपने साथ ले गए। इस संबंध में साठी थाना स्टेशन अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी जीआरपी बेतिया को दे दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
 

