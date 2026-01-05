Main Menu

  • सावधान! बच्चों को अंधेपन की ओर धकेल रहा Junk food, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jan, 2026 01:00 PM

पटना के बड़े अस्पतालों जैसे एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, राजेंद्रनगर नेत्रालय और निजी अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचे सैकड़ों बच्चों की जांच की गई तो उसमें पता चला कि फास्ट फूड का अधिक सेवन उनकी आंखों पर सीधा असर डाल रहा है। वहीं इस रिपोर्ट...

बिहार डेस्क: अगर आपके बच्चे भी जंक फूड के शौकीन हैं कि तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, पटना ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पिज्जा, बर्गर और अन्य जंक फूड का ज्यादा सेवन बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। जांच के दौरान पाया गया कि ऐसे बच्चों में आंखों के पर्दे (रेटिना) में सूजन, आंखों में लालिमा, जलन और कम उम्र में ही मोटा चश्मा लगने की समस्या बढ़ रही है।

पटना के बड़े अस्पतालों जैसे एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, राजेंद्रनगर नेत्रालय और निजी अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचे सैकड़ों बच्चों की जांच की गई तो उसमें पता चला कि फास्ट फूड का अधिक सेवन उनकी आंखों पर सीधा असर डाल रहा है। वहीं इस रिपोर्ट के बाद बच्चों और अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। 

डॉक्टरों के अनुसार जंक फूड में बार-बार इस्तेमाल किया गया तेल, ज्यादा प्रिज़र्वेटिव और पोषक तत्वों की कमी होती है। इससे आंखों के पर्दे प्रभावित होते हैं। साथ ही बच्चों में मोटापा, विटामिन A की कमी, ड्राई आई, मायोपिया और कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो रही हैं। 

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर खानपान और लाइफस्टाइल नहीं बदली गई तो आगे चलकर स्थायी दृष्टि दोष का खतरा भी हो सकता है। 

बचाव के लिए जरूरी बातें- 

  • जंक फूड कम करें, घर का पौष्टिक भोजन दें 
  • हरी सब्जियां, फल, गाजर, अंडा, मछली और मेवे शामिल करें 
  • रोज बाहर खेलना और धूप में रहना जरूरी 
  • मोबाइल/टीवी का समय सीमित रखें 
  • पढ़ते समय सही रोशनी का ध्यान रखें 

