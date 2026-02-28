Main Menu

  • PM Kisan Yojana: 22वीं किस्त से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना खाते में नहीं आएगा पैसा!

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Feb, 2026 06:30 PM

pm kisan yojana do this important work before the 22nd installment

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य है। किसान आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर 'e-KYC' विकल्प के जरिए आधार और ओटीपी की मदद से घर बैठे नंबर अपडेट कर सकते हैं।

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों लाभार्थियों को अब 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। यदि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेटेड हो। मोबाइल नंबर लिंक होने पर ही आपको किस्त आने की सटीक जानकारी और सरकारी संदेश समय पर मिल सकेंगे। 

मोबाइल नंबर अपडेट करना क्यों है जरूरी? 

योजना के नियमों के अनुसार, मोबाइल नंबर अपडेट होने से न केवल किस्त का कन्फर्मेशन मैसेज मिलता है, बल्कि योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं और बदलावों की जानकारी भी सीधे किसान के फोन पर पहुंचती है। 

ऑनलाइन अपडेट करने की सरल प्रक्रिया 

यदि आप घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें: 

  • सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। 
  • होमपेज पर दिए गए 'e-KYC' विकल्प का चयन करें। 
  • अपना आधार नंबर दर्ज करें। 
  • इसके बाद आपको नया मोबाइल नंबर दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। 
  • पंजीकृत नंबर पर आए OTP के जरिए इसे सत्यापित (Verify) करें। 

अन्य माध्यम: सीएससी केंद्र या वसुधा केंद्र 

यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र या वसुधा केंद्र पर जाकर भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। वहां बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से आपकी जानकारी तुरंत दुरुस्त कर दी जाएगी। 

इसके अलावा, जिन किसानों ने स्वयं पोर्टल पर पंजीकरण किया था, वे 'Updation of Self Registered Farmers' सेक्शन में जाकर अपनी जानकारी में सुधार कर सकते हैं।

