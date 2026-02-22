इंतजार खत्म! इस दिन खाते में आ सकती है 22वीं किस्त, करोड़ों किसानों के लिए बड़ा अपडेट

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी। पिछले साल 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुई थी।

PM Kisan 22nd Installment: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी होने के बाद, अब सभी की नजरें 22वीं किस्त पर टिकी हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वित्तीय कैलेंडर और पिछले साल के रुझानों को देखें तो फरवरी का आखिरी सप्ताह किसानों के बैंक खातों में खुशियां लेकर आ सकता है।

कब आ सकती है अगली किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी। पिछले साल 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुई थी। इसी आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 फरवरी 2026 के आसपास सरकार 22वीं किस्त के 2,000 रुपये जारी कर सकती है।

सावधान! इन 3 वजहों से रुक सकता है आपका पैसा

भले ही किस्त जारी हो जाए, लेकिन नियमों में सख्ती के कारण कुछ किसानों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। यदि आपने निम्नलिखित कार्य पूरे नहीं किए हैं, तो आपकी राशि अटक सकती है:

ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य: जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। इसे पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर से तुरंत पूरा करें।

फार्मर आईडी (Farmer ID): सरकार अब लाभार्थी पहचान को लेकर अधिक सख्त है। जिन किसानों ने अब तक अपनी विशिष्ट 'फार्मर आईडी' नहीं बनाई है, उन्हें भुगतान में तकनीकी बाधा का सामना करना पड़ सकता है।

बैंक खाता, आधार और मोबाइल लिंकिंग: आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डीबीटी (DBT) इनेबल्ड होना जरूरी है। साथ ही, बैंक में अपडेटेड मोबाइल नंबर न होने पर भी ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है।

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर 'Know Your Status' विकल्प के जरिए यह देख सकते हैं कि उनकी ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग (Land Seeding) पूरी है या नहीं।