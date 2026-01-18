Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बेतिया मेडिकल कॉलेज में देर रात छापेमारी, सफेद रंग की बलेनो में मिली ऐसी चीज...देख अधिकारियों के उड़े होश

बेतिया मेडिकल कॉलेज में देर रात छापेमारी, सफेद रंग की बलेनो में मिली ऐसी चीज...देख अधिकारियों के उड़े होश

Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Jan, 2026 06:23 PM

1 38 quintals of cannabis seized from a car two smugglers arrested

Bettiah News: बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र में गवर्नमेंट मेडिकल कालेज परिसर से पुलिस ने शनिवार की रात करीब एक बजे छापेमारी कर एक कार से एक क्विंटल 38 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त करने के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।...

Bettiah News: बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र में गवर्नमेंट मेडिकल कालेज परिसर से पुलिस ने शनिवार की रात करीब एक बजे छापेमारी कर एक कार से एक क्विंटल 38 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त करने के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर से कुमारबाग थाना क्षेत्र के रमपुरवा निवासी नेहाल कुमार तथा दुबे टोला के जसवंत कुमार को गंजा तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक कार तथा 1.38 क्विंटल गांजा जैसा पदार्थ जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह गांजा कहां से लाया गया था और इसे कहा खपाने की साजिश थी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि दोनों गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

दीप ने बताया कि एसएसपी डा. शौर्य सुमन ने नेतृत्व में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। रात करीब एक बजे नगर थाना की पुलिस को सूचना मिली कि अस्पताल परिसर में सफेद रंग की एक बलेनो कार खड़ी है। जिसके अंदर मादक पदार्थ रखा हुआ है। नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने इस सूचना से वरीय अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की टीम ने अस्पताल परिसर में छापेमारी की। तलाशी लेने पर कार से नौ बंडल गांजा जब्त हुआ। इस छापेमारी टीम में एसडीपीओ और नगर थानाध्यक्ष के साथ अपर थानाध्यक्ष नितिन कुमार, दारोगा प्रदीप कुमार, विश्वजीत कुमार, शुभम कुमार, रामाशीष कुमार व सशस्त्र बल शामिल थे। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!