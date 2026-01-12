भागलपुर में कौवों की रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप! 150 परिंदों ने तोड़ा दम; जांच के लिए लैब में भेजे सैंपल

भागलपुर: बिहार के नवगछिया अनुमंडल मुख्यालय के मैदान में बीते रविवार अजीबोगरीब घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। यहां 150 कौवों की अचानक मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

कौवों की रहस्यमयी मौत की खबर मिलते ही फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कौवों को कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारीयों का कहना है कि प्रारंभिक कारणों में कौवों की मौत की वजह ठंड मानी जा रही है। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर यह रहस्यमयी मौतें क्यों हो रही हैं। वहीं मैदान में चारों तरफ मृत कौओं को देखकर लोगों को सकते में डाल दिया। लोगों का कहना है कि पहली बार ऐसी घटना को देखकर वह स्तब्ध हो गए।