Bihar Crime: शिवहर के इस इलाके में 24 वर्षीय महिला का शव बरामद, फैली सनसनी

Bihar Crime: बिहार में शिवहर जिले के तरीयानी थाना क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार को एक महिला का शव बरामद किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर मौलागंज गांव से एक महिला का शव बरामद किया हे। मृतका की पहचान मौलागंज गांव निवासी मोहम्मद जाबिर की पत्नी रौनक खातून (24) के रूप में की गई है। इस संबंध में मृतका के भाई ने संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बहन की हत्या कर दी है।



सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल सकेगा कि महिला ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है।