77th Republic Day : CM नीतीश ने मुख्यमंत्री आवास पर किया झंडोत्तोलन, बच्चों को खिलाई मिठाई

Edited By Harman, Updated: 26 Jan, 2026 01:57 PM

77th republic day cm nitish hoisted the national flag at the cm residence

77th Republic Day : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास 1, अण्णे मार्ग में झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर सशस्त्र टुकड़ियों की सलामी ली तथा सभी को गणतंत्र दिवस की...

77th Republic Day : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास 1, अण्णे मार्ग में झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर सशस्त्र टुकड़ियों की सलामी ली तथा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें दी। 

इस अवसर पर बच्चों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलेबी खिलाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राज्य सभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, पुलिस महानिदेशक अभियान, विशेष कार्य बल सह पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा कुंदन कृष्णन सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

