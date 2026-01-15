Main Menu

  पटना में 20 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, पैसों को लेकर हुआ था विवाद

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Jan, 2026 11:06 AM

Patna Crime News: बिहार में राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की देर शाम लोहियानगर में पैसों को...

Patna Crime News: बिहार में राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की देर शाम लोहियानगर में पैसों को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया। घायल युवक को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गयी।

इलाके में मचा हड़कंप

सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान गौरव कुमार (20) के रूप में की गई है। गौरव कुमार मूल रूप से लखीसराय जिले का निवासी था। वह बीए पार्ट-1 का छात्र था। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

