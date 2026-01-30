VIDEO: इश्क़ की आग में डूबकर मिली मंज़िल, Rohtas में प्रेमी युगल ने मंदिर में रचाई शादी

#Rohtas #Bihar #Love #Marriage #Viralnews इश्क़ नहीं है इतना आसान...एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, किसी शायर की ये पंक्तियाँ रोहतास की इस प्रेम कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जहाँ समाज और परिवार की बंदिशों को चुनौती देकर दो दिलों ने...

Rohtas: ये इश्क़ नहीं है इतना आसान...एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, किसी शायर की ये पंक्तियाँ रोहतास की इस प्रेम कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जहाँ समाज और परिवार की बंदिशों को चुनौती देकर दो दिलों ने एक-दूसरे का हाथ थाम लिया। दरअसल यह प्रेम कहानी है नीतीश और स्नेहा की जिन्होंने परिवार की रज़ामंदी के बिना मंदिर में विवाह कर अपने नए जीवन की शुरुआत की। दोनों प्रेमी रोहतास ज़िले के निवासी हैं, जिले के देव पड़सर की रहने वाली स्नेहा और उसी रिश्ते में रोहतास निवासी नीतीश की मुलाक़ात करीब चार साल पहले छत्तीसगढ़ में हुई थी। उस समय दोनों एक निजी अस्पताल में कार्यरत थे... काम के दौरान शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ जीने-मरने का फैसला कर लिया...