Accident News: पटना में दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ बाइक सवार, मौके पर गई जान; मची चीख-पुकार

14 Jan, 2026 02:40 PM

Patna Road Accident News: बिहार के पटना में आज बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल यहां भयानक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। हादसा इतना भयानक था कि देखनें वालों की रुह कांप गई।

मिली जानकारी के अनुसार, हादसा दीदारगंज थाना क्षेत्र में हुआ। मृतक की पहचान 45 वर्षीय आलोक कुमार सिंह के रूप में की गई है। आलोक कुमार सिंह हाजीपुर से दीदारगंज होते हुए राघोपुर ब्लॉक जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए। जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।

