Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सहरसा में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, सेल टैक्स ऑफिस में 75 हजार घूस लेते चपरासी रंगे हाथ दबोचा, जानें पूरा मामला

सहरसा में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, सेल टैक्स ऑफिस में 75 हजार घूस लेते चपरासी रंगे हाथ दबोचा, जानें पूरा मामला

Edited By Harman, Updated: 30 Dec, 2025 09:54 AM

a peon was caught red handed accepting a bribe of 75 000 rupees in saharsa

सहरसा: बिहार के सहरसा में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बड़ी कार्रवाई की है। यहां बिक्री कर विभाग (Sales Tax Department) के चपरासी को 75 हजार रिश्वत लेते हुए दबोचा है।

सहरसा: बिहार के सहरसा में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां बिक्री कर विभाग (Sales Tax Department) के चपरासी को 75 हजार रिश्वत लेते हुए दबोचा है।

मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार चपरासी की पहचान शंकर कुमार के रूप में हुई है, जिसे 75 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। चपरासी का कहना है कि उसने यह रिश्वत वाणिज्य कर आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर पकड़ी। अधिकारियों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वाणिज्य कर आयुक्त प्रवीण कुमार ने उनका खाता होल्ड कर दिया था। वहीं इस मामले के निपटारे के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जिसके बाद 75 हजार रुपए पर डील तय हुई थी। ब्यूरो द्वारा परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर एक धावा दल का गठन किया गया।

धावा दल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शंकर को 75 हजार रुपए लेते रंगे-हाथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये रिश्वत वह वाणिज्य-कर आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर लेने गया था। अभियुक्तों को पूछताछ के बाद विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!