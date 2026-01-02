Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नया साल दुखद! भयानक सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत; उड़ गए परखच्चे, परिवार में मचा कोहराम

नया साल दुखद! भयानक सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत; उड़ गए परखच्चे, परिवार में मचा कोहराम

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 10:24 AM

a sad new year three young men died in horrific road accident

Road Accident: पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 12.30 बजे पीड़ित तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी उनका कंट्रोल खो गया और वे रोड डिवाइडर से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। दोनों सवार सड़क पर गिर गए और उन्हें...

Road Accident: जहां पूरे बिहार में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में हुए दो भयानक सड़क हादसों (Road Accident) ने परिवारों को गम में डुबो दिया, खुशियां मातम में बदल गईं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के गोबरसाही चौक के पास एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो नौजवानों की जान चली गई। 

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 12.30 बजे पीड़ित तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी उनका कंट्रोल खो गया और वे रोड डिवाइडर से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। दोनों सवार सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सदर थाना इलाके के प्रभात नगर निवासी ऋषभ कुमार और साहेबगंज थाना इलाके के निवासी शशि रंजन कुमार के रूप में हुई है। सदर SHO अश्मित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और कंट्रोल खोना वजह लग रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (SKMCH) भेज दिया गया है। आगे की जांच चल रही है।

बेगूसराय में 18 साल के युवक की मौत
जैसे ही मौतों की खबर उनके घरों तक पहुंची, परिवार जो अपने बेटों के साथ नए साल का स्वागत करने का इंतजार कर रहे थे..टूट गए। उनके इलाके में दुख की लहर दौड़ गई। नए साल के दिन एक और दुखद घटना में, बेगूसराय में एक सड़क दुर्घटना में 18 साल के एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया मिडिल स्कूल के पास स्टेट हाईवे-55 पर हुई, जब तीन दोस्त कांवर झील घूमने के बाद मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। मृतक की पहचान नयागांव थाना क्षेत्र के हंसपुर वार्ड-2 के रहने वाले राजा राम पंडित के बेटे गौरव कुमार (18) के रूप में हुई है। घायलों में लखन साह का बेटा प्रेमचंद गंभीर रूप से घायल है और उसका एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज चल रहा है, जबकि रामकिशोर महतो का बेटा सुबोध कुमार मामूली रूप से घायल है। 

परिवार का इकलौता बेटा था गौरव
सुबोध कुमार के अनुसार, उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद, गौरव मेन रोड पर गिर गया, जहां एक तेज़ रफ़्तार HIWA ट्रक (BR-31GC-0746) ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पीड़ित के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मुफस्सिल पुलिस घटना की जांच कर रही है। गौरव कुमार अपने परिवार का इकलौता बेटा और कमाने वाला अकेला सदस्य था। उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। अचानक हुए इस नुकसान ने परिवार को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है, और पूरे मोहल्ले में दुख छा गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!