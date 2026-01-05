मधेपुरा में सनसनीखेज वारदात, महिला की गोली मार हत्या; वजह जान चौंक जाएंगे

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में भूमि विवाद में महिला की गोली मार हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्रवाई में जुट गयी हैं।

रास्ता विवाद को लेकर दिया वारदात को अंजाम

मिली जानकारी के अनुसार, पूरा मामला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 का हैं। मृतका की पहचान वार्ड दो निवासी आदित्य राज की 24 वर्षीय पत्नी गुंजन कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच रास्ता विवाद को लेकर आपस मे तू तू मैं मैं हो रही थी जो देखते ही देखते खूनी जंग में तब्दील हो गयी और आरोपी ने महिला के सीने में गोलियां दाग दी। जिससे महिला बेहोश हो गिर पड़ी। अनन-फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया , जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।